Amnesty International сожалеют о гневе украинцев из-за доклада по преступлениям ВСУ
Организация Amnesty International утверждает, что ей жаль, что её доклад о преступлениях солдат армии Украины вызвал гнев у простых граждан этой страны.
Американская газета Reuters сообщает, что международная правозащитная организация Amnesty International выразила слова сожалений о злости украинцев из-за публикации агентства про военные преступления солдат вооружённых сил Украины. По данным Amnesty International, ВСУ регулярно размещают военную технику и личный состав в жилых домах, не эвакуируя мирных граждан.
Вместе с тем в Amnesty International сообщают, что при публикации статей о преступлениях украинских военных для организации приоритетом является сохранение жизней мирного населения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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