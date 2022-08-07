Amnesty International сожалеют о гневе украинцев из-за доклада по преступлениям ВСУ

Организация Amnesty International утверждает, что ей жаль, что её доклад о преступлениях солдат армии Украины вызвал гнев у простых граждан этой страны.

Американская газета Reuters сообщает, что международная правозащитная организация Amnesty International выразила слова сожалений о злости украинцев из-за публикации агентства про военные преступления солдат вооружённых сил Украины. По данным Amnesty International, ВСУ регулярно размещают военную технику и личный состав в жилых домах, не эвакуируя мирных граждан.

Вместе с тем в Amnesty International сообщают, что при публикации статей о преступлениях украинских военных для организации приоритетом является сохранение жизней мирного населения.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 