Королева Великобритании Елизавета II прервёт отпуск для приветствия нового премьер-министра
Елизавета II прервёт свой отпуск в Шотландии и прибудет в Лондон для отдачи поручения новому премьер-министру сформировать правительство.
Королева Великобритании Елизавета II обычно возвращается из отпуска не раньше октября. Однако в этом году будет сделано исключение. Королева прервёт своё пребывание на севере страны и приедет в столицу для того, чтобы отдать распоряжение новому премьер-министру сформировать правительство.
"Елизавета II не ждёт, что новый премьер приедет к ней в Шотландию, поэтому планирует встретиться с ним в Лондоне" , - сообщает источник близкий к королевской семье.
Визит королевы не будет долгим. Сразу после встречи с новым премьер-министром, она вернётся в Шотландию.
В Британии прошёл пятый раунд голосования за кандидатуры на пост премьер-министра. По его итогам в финал вышли глава МИД Лиз Трасс и бывший глава минфина Риши Сунак.
Итоговые результаты будут известны 5 сентября.
Опубликовано: Максим Алексеев
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