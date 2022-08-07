Королева Великобритании Елизавета II прервёт отпуск для приветствия нового премьер-министра

Елизавета II прервёт свой отпуск в Шотландии и прибудет в Лондон для отдачи поручения новому премьер-министру сформировать правительство.

Королева Великобритании Елизавета II обычно возвращается из отпуска не раньше октября. Однако в этом году будет сделано исключение. Королева прервёт своё пребывание на севере страны и приедет в столицу для того, чтобы отдать распоряжение новому премьер-министру сформировать правительство.

"Елизавета II не ждёт, что новый премьер приедет к ней в Шотландию, поэтому планирует встретиться с ним в Лондоне" , - сообщает источник близкий к королевской семье.

Визит королевы не будет долгим. Сразу после встречи с новым премьер-министром, она вернётся в Шотландию.

В Британии прошёл пятый раунд голосования за кандидатуры на пост премьер-министра. По его итогам в финал вышли глава МИД Лиз Трасс и бывший глава минфина Риши Сунак.

Итоговые результаты будут известны 5 сентября.