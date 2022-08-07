Мамай: на фоне энергетического кризиса жители Молдавии запасаются дровами

Глава управления лесного фонда Молдавии Юлиан Мамай заявил, что молдавские граждане активно запасаются дровами на фоне энергетического кризиса в стране.

Начальник управления молдавского лесного фонда при правительственном агентстве Moldsilva Юлиан Мамай заявил, что страна испытывает энергетический кризис на фоне роста цен на энергоресурсы.

Ранее вице-премьер молдавского государства Андрей Спыну сообщил, что местные власти приняли решение сократить потребление газа в зимний период минимум на 15%, в связи с этим цены на газ для бытовых потребителей выросли на 23,6%.