Мамай: на фоне энергетического кризиса жители Молдавии запасаются дровами
Глава управления лесного фонда Молдавии Юлиан Мамай заявил, что молдавские граждане активно запасаются дровами на фоне энергетического кризиса в стране.
Начальник управления молдавского лесного фонда при правительственном агентстве Moldsilva Юлиан Мамай заявил, что страна испытывает энергетический кризис на фоне роста цен на энергоресурсы.
Ранее вице-премьер молдавского государства Андрей Спыну сообщил, что местные власти приняли решение сократить потребление газа в зимний период минимум на 15%, в связи с этим цены на газ для бытовых потребителей выросли на 23,6%.
Опубликовано: Елена Калиновская
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: войска России уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов НАТО
Трамп пообещал вернуться в Белый дом после выборов 2024 года
Мельник возмущён нежеланием Германии проводить выставку разбитых танков РФ
Минобороны Швеции подтвердило участие в подготовке украинских военных
WP: между Зеленским и мэрами крупных городов Украины зреет раскол