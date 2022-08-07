Историки рассказали, в чём уникальность китайской цивилизации

Изучать Китай - увлекательно дело, особенно если делать это комплексно, интересуясь тем, что происходило в то или иное время в других частях нашей планеты.

Китай начал свой путь с территории, меньшей какой-либо из современных провинций Китайской Народной Республики. Со временем, увеличиваясь в размерах, он вобрал в себя многие народности: тибетцев, монголов, маньчжуров.

Не говоря уже, к примеру, о событиях III века до н.э., когда царство Цинь "железом и кровью" впервые объединило Китай в единую державу, в которой, словно в "плавильном котле", перемешались многие некогда отдельные народности: цинь, ци, чу, хань.

По мнению австрийского историка Вальтера Шайделя термин "цикличное развитие" применим к Китаю, как ни к какой другой цивилизации, пережившему бесконечную череду взлётов и падений.

Китай объединялся в единую державу, переживал расцвет, далее - стагнация, падение и распад, затем опять - объединение. И так множество раз. Династии сменяли друг друга, но главное оставалось неизменным - это выживание и развитие китайской цивилизации.

На мой взгляд, успех этого выживания заключается в способности адаптироваться к меняющимся условиям, вбирая и заимствуя, но сохраняя при этом главное - культуру, традиции и "китайский дух".

Как мы знаем, буддизм в Китай пришёл из Индии, но стала ли китайская цивилизация другой, менее "китайской"? - Не думаю. Буддизм гармонично вошёл в её "плоть и кровь", являясь важной частью китайско-конфуцианской цивилизации.

Китай постоянно обогащался от взаимодействия с другими культурами и цивилизациями. В то время, когда Рим правил Средиземноморьем, китайские мореплаватели достигали Африки. Римская знать наряжалась в китайские шелка, а в эпоху династии Тан в Кантоне существовал арабский квартал.