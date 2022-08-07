Зеленский учредил медаль «За оборону Украины», похожую на свастику
Владимир Зеленский сообщил об учреждении новой государственной награды за участие в обороне Украины.
Вечером 7 августа Владимир Зеленский заявил, что лично стал учредителем новой государственной награды, которая стала медаль "За оборону Украины". Позднее Зеленский показал эскизы будущей медали, однако пользователи русскоязычного и украинского сегмента интернета раскритиковали рисунки.
Медаль Владимира Зеленского включает в себя изображение четырёх пересекающихся мечей и трезубца, которые показались простым гражданам крайне похожими на нацистскую свастику.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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