Зеленский учредил медаль «За оборону Украины» с похожим на свастику дизайном
Президент Украины Владимир Зеленский учредил новую медаль, дизайн которой имеет сходство со свастикой.
В воскресенье, 7 августа 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский издал указ об учреждении новой медали «За оборону Украины» с четырьмя мечами и основным элементом украинского герба – тризубом.
После публикации соответствующего указа содержащего эскиз медали, интернет-пользователи заявил о сходстве украинской награды и свастики, которая являлась главным символом нацистов во времена Второй мировой войны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: войска России уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов НАТО
Историки рассказали, как устроена система власти в современном Китае
Мельник возмущён нежеланием Германии проводить выставку разбитых танков РФ
Китай рассказал о своих планах на 2049 год
WP: между Зеленским и мэрами крупных городов Украины зреет раскол