Зеленский учредил медаль «За оборону Украины» с похожим на свастику дизайном

Президент Украины Владимир Зеленский учредил новую медаль, дизайн которой имеет сходство со свастикой.

В воскресенье, 7 августа 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский издал указ об учреждении новой медали «За оборону Украины» с четырьмя мечами и основным элементом украинского герба – тризубом.

После публикации соответствующего указа содержащего эскиз медали, интернет-пользователи заявил о сходстве украинской награды и свастики, которая являлась главным символом нацистов во времена Второй мировой войны.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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