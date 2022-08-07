45 тысяч тонн боеприпасов НАТО уничтожены российскими военными на Украине
Минобороны России сообщают, что в ходе выполнения боевых задач в Украине было уничтожено 45 тысяч тонн натовских боеприпасов.
7 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об уничтожении в Николаевской области арсенала с большим количеством боеприпасов, поставленных недавно на вооружение ВСУ странами НАТО.
Также генерал Конашенков сообщил, что российскими летчиками и артиллеристами было поражено еще пять складов с боеприпасами ВСУ и установка ЗРК Бук-М1.
Опубликовано: Елена Калиновская
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: войска России уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов НАТО
Рыболовы рассказали о необычном способе прикормки рыбы
Мельник возмущён нежеланием Германии проводить выставку разбитых танков РФ
Лапид заявил об окончании операции «Рассвет» в секторе Газа
WP: между Зеленским и мэрами крупных городов Украины зреет раскол