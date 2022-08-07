45 тысяч тонн боеприпасов НАТО уничтожены российскими военными на Украине

Рыболовы рассказали, из-за чего сходит крупная рыба в рыбалке на поплавочную удочку

Плетёный шнур я использую только в фидерной рыбалке. В поплавчанке не ставлю никогда. И на катушку, и уж тем более на поводок. Жалко денег на шнур? Да нет. Просто рыбу не хочу лишний раз упустить.

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