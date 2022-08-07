45 тысяч тонн боеприпасов НАТО уничтожены российскими военными на Украине

Минобороны России сообщают, что в ходе выполнения боевых задач в Украине было уничтожено 45 тысяч тонн натовских боеприпасов.

7 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об уничтожении в Николаевской области арсенала с большим количеством боеприпасов, поставленных недавно на вооружение ВСУ странами НАТО.

Также генерал Конашенков сообщил, что российскими летчиками и артиллеристами было поражено еще пять складов с боеприпасами ВСУ и установка ЗРК Бук-М1.

 

Опубликовано: Елена Калиновская

 

 


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