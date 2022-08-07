Джон Кирби : документы по ядерной сделке между США и Ираном полностью согласованы

Официальный представитель Белого дома заявил, что США и Иран движутся в к восстановлению ядерной сделки. Все необходимые документы согласованы, осталось только подписать.

Переговоры между США и Ираном ведутся с 3 августа в Вене. Представитель Белого дома, Джон Кирби заявил, что процесс практически завершён. Компромиссный документ подготовлен, осталось только поставить подписи. 

Тегеран не спешит идти на соглашение, требуя гарантий. В ближайшее время в США будут проведены промежуточные выборы в конгресс. Иранская делегация опасается, что в случае победы республиканцев, они могут отменить соглашение подписанное с Джо Байденом. 

Кроме того, Иран требует исключения Корпуса стражей исламской революции из списка террористических организаций и гарантий от МАГАТЭ по ядерной сделке. 

Переговоры продолжаются. Эксперты отмечают, что нерешаемых вопросов нет. Обе стороны крайне заинтересованы в заключении соглашения. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 


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