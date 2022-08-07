Бразильская полиция арестовала немецкого консула по обвинению в убийстве

Бразильская полиция арестовала в субботу, 6 августа немецкого дипломата, подозреваемого в убийстве партнера в их доме в Рио-де-Жанейро, сообщсет AFP.

Уве Герберт Хан из консульства ФРГ в Рио-де-Жанейро сообщил, что его партнер, бельгиец Вальтер Анри Максимильен Био, скончался в пятницу вечером после того, как случайно упал и ударился головой.

Однако первые результаты следственных действий в квартире супругов в престижном районе Ипанема показывают, что покойный был жестоко избит. Заявления консула не согласуются с выводами следователей.

"Версия консула о событиях, согласно которым погиб пострадавший, не соответствует выводам судебно-медицинского заключения", - заявила Камила Лоуренсу из полиции Рио-де-Жанейро.

На теле мужчины "было несколько гематом, в том числе на туловище, соответствующих травмам, нанесенным ударами ногами, а также повреждениям, соответствующим нападению цилиндрическим предметом".

Кроме того, на фотографиях, представленных полицией, видны "пятна крови на полу и мебели в квартире пары", добавляет AFP и сообщает, что, по сообщениям местных СМИ, Хан "пытался убрать место преступления до прибытия полиции".

Дипломат сообщил полиции, что его партнер, которому через неделю должно было исполниться 53 года, злоупотреблял алкоголем и снотворным.

Посольство Германии в Бразилии, несмотря на неоднократные запросы, не предоставило AFP никакой информации.