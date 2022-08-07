Бразильская полиция арестовала немецкого консула по обвинению в убийстве
Бразильская полиция арестовала в субботу, 6 августа немецкого дипломата, подозреваемого в убийстве партнера в их доме в Рио-де-Жанейро, сообщсет AFP.
Уве Герберт Хан из консульства ФРГ в Рио-де-Жанейро сообщил, что его партнер, бельгиец Вальтер Анри Максимильен Био, скончался в пятницу вечером после того, как случайно упал и ударился головой.
Однако первые результаты следственных действий в квартире супругов в престижном районе Ипанема показывают, что покойный был жестоко избит. Заявления консула не согласуются с выводами следователей.
"Версия консула о событиях, согласно которым погиб пострадавший, не соответствует выводам судебно-медицинского заключения", - заявила Камила Лоуренсу из полиции Рио-де-Жанейро.
На теле мужчины "было несколько гематом, в том числе на туловище, соответствующих травмам, нанесенным ударами ногами, а также повреждениям, соответствующим нападению цилиндрическим предметом".
Кроме того, на фотографиях, представленных полицией, видны "пятна крови на полу и мебели в квартире пары", добавляет AFP и сообщает, что, по сообщениям местных СМИ, Хан "пытался убрать место преступления до прибытия полиции".
Дипломат сообщил полиции, что его партнер, которому через неделю должно было исполниться 53 года, злоупотреблял алкоголем и снотворным.
Посольство Германии в Бразилии, несмотря на неоднократные запросы, не предоставило AFP никакой информации.
Опубликовано: Николай Скира
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