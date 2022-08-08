Siemens Energy терпит убытки в размере 533 млн евро, половина из-за реструктуризации российского бизнеса

В третьем финансовом квартале — с апреля по июнь — накопились убытки в размере 533 млн евро, о чем компания объявила в понедельник.

Компания также понизила свои ожидания по годовой прибыли. Однако продажи в прошлом квартале остались стабильными на уровне 7,3 млрд евро.

Проблемы в Siemens Gamesa, дочерней компании по производству ветроэнергетики, уже пятый раз подряд вызывают плохие показатели. Компания, в которой мюнхенская группа владеет примерно двумя третями акций, на прошлой неделе уже сообщила о высоких цифрах потерь. Она продолжает страдать от проблем с береговыми ветряными турбинами. Чтобы справиться с трудностями, Energy несколько месяцев назад сменила руководство, а также намеренат взять на себя недостающую треть и полностью интегрировать Gamesa в группу.

Подразделение в прошлом квартале пострадало от реструктуризации российского бизнеса, которая нанесла ущерб в размере около 200 млн евро. Однако конверсия должна быть завершена к концу года и не должна иметь каких-либо значительных финансовых последствий в дальнейшем.

Суть в том, что Siemens Energy теперь ожидает более высоких убытков за весь финансовый год, который продлится до конца сентября. Это будет больше убытка прошлого года почти на величину нагрузки от российского бизнеса. На тот момент он составлял 560 миллионов евро.