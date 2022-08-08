Актер Джеймс Франко попал в скандал из-за роли Фиделя Кастро, но его защитила дочь революционера

Недовольство вызвано тем, что Франко не латиноамериканец, некоторые даже призвали байкотировать этот проект.

Американский атер Джеймс Франко, карьера которого пошла по наклонной из-за секс-скандала со студентками его киношколы, снова оказался в центре скандала, сообщает Сплетник.ру.

Ему предложили роль Фиделя Кастро в ленте Мигеля Бардема. Сюжет завязан вокруг внебрачной дочери кубинского вождя - Алине Фернандес. Недовольство многих вызвано тем, что Франко не латиноамериканец.

В частности, американский актер Джон Легуизамо, имеющий колумбийское происхождение, выложил в соцсетях пост о культурной апроприации киноиндустрии и призвал к байкоту фильма.

Возмущение Легуизамо разделили другие медийные личности, в том числе и писательница Лиллиам Ривера.

Но Джеймса Франко защитила сама Алина Фернандес. Она заявила, что над проектом и так работают одни латиноамериканцы. А Франко очень похож на Кастро внешне, к тому же у него есть необходимые актерские навыки и харизма.

Кинофильм "Алина с Кубы" Мигеля Бардема рассказывает о судьбе Алины Фернандес, в 10 лет узнавшей, кто ее отец. и ставшей главным критиком вождя кубинской революции.

Девушка была признана диссиденткой, ей запретили ей выезжать с Кубы. Но в 1993 году Фернандес смогла вызваться и переехала в Испанию, а оттуда - в Майами.