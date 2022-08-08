Стремоусов: украинские войска нанесли новый удар по Антоновскому мосту в Херсоне
8 августа заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что армия Украины совершила новую атаку на Антоновский мост.
Замглавы временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщает, что прошлой ночью ВСУ нанесли очередной ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Ракета украинских военных поразила стоявшую на мосту бетономешалку и строительную будку, что спровоцировало пожар.
По словам Стремоусова, армия Украины не смогла нанести критические повреждения Антоновскому мосту, поскольку снаряд не попал в несущие элементы сооружений. Тем не менее, мост всё ещё стоит и подлежит восстановлению.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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