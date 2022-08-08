Эмин трогательно поздравил экс-супругу Гаврилову с днём рождения в своём блоге

Известный певец и успешный предприниматель Эмин Агаларов поздравил бывшую жену Алёну Гаврилову с 35-летием.

После того как знаменитости снова вместе, радости, счастья и проявлению чувств нет конца.

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов очень мило поздравил экс-супругу Алену Гаврилову с днем рождения в социальных сетях.

Emin - азербайджанский и российский певец и музыкант, автор песен, предприниматель, первый вице-президент группы компаний Crocus Group, основатель лейбла Atlantic Records Russia. Народный артист Азербайджанской Республики, заслуженный артист Республики Адыгея.

Алена Гаврилова - российская модель и королева красоты из Мордовии, биография которой заинтересовала общественность в связи с романами с известными людьми.

Совсем недавно возлюбленные объявили, что они снова вместе.

7 августа Гаврилова отметила 35-летний юбилей. Эмин не прошел мимо важного события, посвятив ему пост в своем личном блоге. Музыкант опубликовал совместный снимок с именинницей и маленькой дочкой.