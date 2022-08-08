Эмин трогательно поздравил экс-супругу Гаврилову с днём рождения в своём блоге

Известный певец и успешный предприниматель Эмин Агаларов поздравил бывшую жену Алёну Гаврилову с 35-летием.

После того как знаменитости снова вместе, радости, счастья и проявлению чувств нет конца.

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов очень мило поздравил экс-супругу Алену Гаврилову с днем рождения в социальных сетях.

Emin - азербайджанский и российский певец и музыкант, автор песен, предприниматель, первый вице-президент группы компаний Crocus Group, основатель лейбла Atlantic Records Russia. Народный артист Азербайджанской Республики, заслуженный артист Республики Адыгея.

Алена Гаврилова - российская модель и королева красоты из Мордовии, биография которой заинтересовала общественность в связи с романами с известными людьми.

Совсем недавно возлюбленные объявили, что они снова вместе.

7 августа Гаврилова отметила 35-летний юбилей. Эмин не прошел мимо важного события, посвятив ему пост в своем личном блоге. Музыкант опубликовал совместный снимок с именинницей и маленькой дочкой.

  • Изображение статьи

    Подписал фото Агаларов так:

    С днем рождения, моя любовь.

    Праздник звездная чета отметила в комфортном ресторане на берегу моря. Фанаты Эмина под трогательным снимком написали много теплых слов, не забыв поздравить пару с тем, что они снова вместе, а Гаврилову - с юбилеем.

    Наблюдая за влюблёнными, можно быть уверенным, что чувства их вспыхнули с новой силой. Пару дней назад семейство с дочкой Афиной отправилось на отдых.

    Напомним, что в браке с Гавриловой певец состоял с 2018 по 2020 год. До этого Эмин был женат на Лейле Алиевой, в браке с которой у него родилось двое детей.

Опубликовано: Наталья Гончарова

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 