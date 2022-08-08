Эмин трогательно поздравил экс-супругу Гаврилову с днём рождения в своём блоге
Известный певец и успешный предприниматель Эмин Агаларов поздравил бывшую жену Алёну Гаврилову с 35-летием.
После того как знаменитости снова вместе, радости, счастья и проявлению чувств нет конца.
Певец и бизнесмен Эмин Агаларов очень мило поздравил экс-супругу Алену Гаврилову с днем рождения в социальных сетях.
Emin - азербайджанский и российский певец и музыкант, автор песен, предприниматель, первый вице-президент группы компаний Crocus Group, основатель лейбла Atlantic Records Russia. Народный артист Азербайджанской Республики, заслуженный артист Республики Адыгея.
Алена Гаврилова - российская модель и королева красоты из Мордовии, биография которой заинтересовала общественность в связи с романами с известными людьми.
Совсем недавно возлюбленные объявили, что они снова вместе.
7 августа Гаврилова отметила 35-летний юбилей. Эмин не прошел мимо важного события, посвятив ему пост в своем личном блоге. Музыкант опубликовал совместный снимок с именинницей и маленькой дочкой.
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Подписал фото Агаларов так:
С днем рождения, моя любовь.
Праздник звездная чета отметила в комфортном ресторане на берегу моря. Фанаты Эмина под трогательным снимком написали много теплых слов, не забыв поздравить пару с тем, что они снова вместе, а Гаврилову - с юбилеем.
Наблюдая за влюблёнными, можно быть уверенным, что чувства их вспыхнули с новой силой. Пару дней назад семейство с дочкой Афиной отправилось на отдых.
Напомним, что в браке с Гавриловой певец состоял с 2018 по 2020 год. До этого Эмин был женат на Лейле Алиевой, в браке с которой у него родилось двое детей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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