Песков: Зеленский угрожает жителям Херсона и Запорожья за желание войти в состав РФ

Дмитрий Песков прокомментировал заявление Зеленского о том, что Украина прекратит всяческие переговоры с Россией в случае, если в Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы о присоединении к РФ.

Днём 8 августа глава пресс-службы российского президента Дмитрий Песков сообщил, что накануне Владимир Зеленский обратился с угрозами к правительству РФ, сказав, что Киев разорвёт все контакты с Москвой в случае проведения референдумов в Херсонской и Запорожской областях о их вхождении в состав России.

Песков утверждает, что таким образом Зеленский угрожает не России, а жителям Запорожья и Херсонщины, поскольку именно они выразили желание проведения соответствующих референдумов.