Заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что потери украинских войск могут быть выше озвученных.

Замглавы народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин 8 августа заявил, что ВСУ и другие военные формирования могли потерять более 193 тысяч человек.

Ранее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что потери украинских военнослужащих в конфликте с Россией составляют 191 тысячу человек.

В это число входят раненые, отправленные на лечение, погибшие и похороненные. Басурин сказал, что цифра может быть существенно больше 193 тысяч человек.

По его словам, Украина всегда занижает число погибших и раненных. Поэтому реальная цифра, скорее всего, выше озвученной.

Военные эксперты утверждают, что сторонам любого военного конфликта свойственно занижать свои потери и завышать потери врага.

Минобороны Российской Федерации в последний раз сообщало о потерях своих бойцов в марте.