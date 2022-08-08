Басурин оценил потери украинских военных в Донбассе
Заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что потери украинских войск могут быть выше озвученных.
Замглавы народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин 8 августа заявил, что ВСУ и другие военные формирования могли потерять более 193 тысяч человек.
Ранее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что потери украинских военнослужащих в конфликте с Россией составляют 191 тысячу человек.
В это число входят раненые, отправленные на лечение, погибшие и похороненные. Басурин сказал, что цифра может быть существенно больше 193 тысяч человек.
По его словам, Украина всегда занижает число погибших и раненных. Поэтому реальная цифра, скорее всего, выше озвученной.
Военные эксперты утверждают, что сторонам любого военного конфликта свойственно занижать свои потери и завышать потери врага.
Минобороны Российской Федерации в последний раз сообщало о потерях своих бойцов в марте.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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