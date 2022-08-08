Пресс-служба Министерства обороны России назвало недавний удар украинской армии по Запорожской АЭС актом ядерного терроризма.

Новый брифинг Минобороны России от 08.08.22 повествует о том, что 7 августа солдаты армии Украины нанесли удар по Запорожской АЭС, руководствуясь прямым приказом Владимира Зеленского как главнокомандующего ВСУ. По данным Минобороны РФ, атака на АЭС в Энергодаре стала причиной пожара.

В ходе брифинга сотрудники Министерства обороны России сообщили, что российское оборонное ведомство расценивает удар по Запорожской атомной электростанции как акт ядерного терроризма.