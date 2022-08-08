Минобороны РФ признало удар ВСУ по Запорожской АЭС актом ядерного терроризма Зеленского
Пресс-служба Министерства обороны России назвало недавний удар украинской армии по Запорожской АЭС актом ядерного терроризма.
Новый брифинг Минобороны России от 08.08.22 повествует о том, что 7 августа солдаты армии Украины нанесли удар по Запорожской АЭС, руководствуясь прямым приказом Владимира Зеленского как главнокомандующего ВСУ. По данным Минобороны РФ, атака на АЭС в Энергодаре стала причиной пожара.
В ходе брифинга сотрудники Министерства обороны России сообщили, что российское оборонное ведомство расценивает удар по Запорожской атомной электростанции как акт ядерного терроризма.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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