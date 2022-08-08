Спорный нейтралитет: кого поддерживал Китай в годы Второй Мировой войны

Китай внес большой вклад в борьбу с фашистской Германией и потерял большое количество граждан. При этом историки до сих пор не могут прийти к единому мнению по поводу начала войны для Китая.

Дело в том, что официальная позиция историков состоит в начале Второй Мировой войны 1 сентября 1939 года, однако это определение распространяется только на страны Европы. Если говорить о Китае, то война там началась 7 июля 1937 года, когда на окраине Пекина японские войска спровоцировали столкновение с приграничным гарниром, а затем развернули широкомасштабное наступление.

13 апреля 1941 года глава МИД Японии Мацуока и народных комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов подписали пакт о нейтралитете. В определенном смысле Сталина можно понять, так как к войне он был не готов, а слухи о планируемом нападении Японии на СССР шли с 1934 года.

Несмотря на то, что китайцы не воевали с Германией и даже не были в состоянии войны до 11 декабря 1941 года, Япония была ближайшим союзником Германии (по крайней мере, в Азии), а соответственно, Китай вступил в войну тогда, когда Япония развернула широкомасштабное наступление. При этом Япония следовала «немецкому плану» — изолировать Китай, начав войну в Тихом океане и Юго-Восточной Азии. Фактически, Германии должна была отойти изолированная Европа, а Японии — вся Азия.

Так вот помощь Китая неоценима, так как если бы он не дал сопротивление Японии, то вполне возможно японская сторона не заключила бы пакт о нейтралитете с СССР, а значит, вполне могла на него напасть. Кстати, после войны, когда итоги всем стали понятны, американцы пытались быстро установить контакты с Мао Цзедуном, чтобы опередить Советский Союз, однако Китай был уже пропитал коммунистической идей и операция «Дикси» полностью провалилась.