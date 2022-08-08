В Запорожье подписали распоряжение о проведении референдума по вхождению в состав России

Глава назначенной Россией военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий, подписал распоряжении о проведении референдума «по вопросу воссоединения с Россией».

Евгений Балицкий подписал распоряжение в рамках мероприятия — форума общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией», который на данный момент проходит в Мелитополе, находящемся под контролем российской армии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения на референдума на украинских территориях, которые на данный момент находятся под контролем российской стороны, ни о каких переговорах с Кремлем речи идти не может. По словам украинского лидера — переговоры будут прекращены окончательно.

В свою очередь в Кремле заявили, что переговоры и так не проходят по инициативе Киева, Москва же готова к возобновлению переговоров в любой момент. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что желание провести референдум — «инициатива жителей самих областей».

В настоящее время около 70% Запорожской области Украины находится под контролем российской армии. При этом под киевским контролем остается административный центр области — город Запорожье.