Bloomberg: аномальная жара скажется на энергоснабжении Европы — энергокризис будет ухудшаться

В то время как метеорологи предсказывают очередную «порцию» аномальной жары в Европе, энергетическая инфраструктура региона испытывает не лучшие времена — энергоснабжение нарушено.

Прогнозы говорят о достижении температуры воздуха в Великобритании, Германии и Франции 36 градусов, а это значит ухудшение ситуации с урожаем, поставками, энергоснабжением и другие проблемы. Напомним, Франция испытывает самой засушливый сезон за всю историю метеонаблюдений, а в Великобритании подобная жара была более 90 лет назад.

Bloomberg сообщает, что аномальная жара снизит производство электроэнергии, так как станции попросту могут перегреться. Кроме перегрева, есть еще и экологические требования, которые в нормальных условиях запрещают сливать горячую воду с АЭС в реки общего пользования, однако во Франции сделали исключение.

Из-за слива горячей воды в реки, в Германии резко снизился уровень воды в Рейне (одной из крупнейших рек в стране), которая необходима для производства электроэнергии. Соответственно, будет сокращаться производство на двух ключевых угольных электростанциях государства.

Эксперты Bloomberg считают, что Европа переживает самый тяжелый энергетический кризис за последние десятилетия, так как Россия вдобавок ограничила прокачку природного газа в регион. Сокращение поставок происходит исходя их многих факторов, в том числе и обострения ситуации в Украине.