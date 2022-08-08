Продюсер Дзюник сообщил, что Данилко продолжает выступать на выступлениях для россиян

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник утверждает, что Андрей Данилко, критикуя спеоперацию, продолжает выступать для россиян.

Исполнитель Андрей Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, продолжает зарабатывать деньги на концертах для россиян, несмотря на то, что активно критикует спецоперацию в Украине. Такие сведения в интервью "Абзацу" сообщил музыкальный продюсер Леонид Дзюник.

Эксперт утверждает, что Данилко не прочь выступить на корпоративах для состоятельных русских за рубежом. Одно такое выступление по деньгам получается тоже самое, что и целый тур украинского исполнителя в РФ.

Продюсер вспомнил, как общался с певцом.

Андрей Данилко позвонил мне в начале спецоперации, мы с ним разговаривали. Я ему заметил: "Андрюша, ты же своими высказываниями теряешь публику в России, гастроли». На что он мне ответил: "Лёня, ваши олигархи, ваши бизнесмены, ваши депутаты Госдумы устраивают себе мероприятия в Дубае, в Абу-Даби, и они всегда меня приглашают. Два таких выступления - и я себе возвращаю два гастрольных тура по России".

Ранее сообщалось, что Барских и Лобода выступали в США, исполняя композиции на русском языке. Музыканты вышли на сцену частной вечеринке по случаю празднования дня рождения наследника состоятельной пары из Бруклина.

Поведение знаменитостей вызвало волну возмущения со стороны украинцев. После начала спецоперации и Лобода, и Барских клятвенно обещали записывать песни впредь только на украинском языке.