Первое судно с украинским зерном прибыло в Турцию

Министерство инфраструктуры украины сообщило о прибытии первого судна Polarnet с зерном в порт назначения в Турции

В своём официальном Telegram-канале мининфраструктуры; сообщил, что сухогруз с сельхозпродукцией из Украины прибыл в конечный пункт назначения.;

Судно Polarnet, которое одним из первых приняло участие в реализации инициативы по безопасной транспортировке продуктов питания из украинских портов, успешно прошло проверку инфекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции"-говориться в сообщении.

Сухогруз Polarnet вышел из порта Черноморск в составе каравана из трёх танкеров. Два остальных корабля направились в Великобританию и Ирландию.