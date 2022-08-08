Первое судно с украинским зерном прибыло в Турцию
Министерство инфраструктуры украины сообщило о прибытии первого судна Polarnet с зерном в порт назначения в Турции
В своём официальном Telegram-канале мининфраструктуры; сообщил, что сухогруз с сельхозпродукцией из Украины прибыл в конечный пункт назначения.;
Судно Polarnet, которое одним из первых приняло участие в реализации инициативы по безопасной транспортировке продуктов питания из украинских портов, успешно прошло проверку инфекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции"-говориться в сообщении.
Сухогруз Polarnet вышел из порта Черноморск в составе каравана из трёх танкеров. Два остальных корабля направились в Великобританию и Ирландию.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ВГА Запорожской области утвердило референдум о вхождении в состав России
Частный зоопарк в Пакистане выставил 12 львов на аукцион
Музыканты из группы «Би-2» тайно покинули Россию
Михалков назвал уехавших из России звёзд самоизгнанными в эфире своей программы Бесогон ТВ
Группа «Би-2» покинула Россию из-за критики спецоперации в Украине