Из-за обстрелов ВСУ на Запорожской АЭС произошел скачок напряжения

Министерство обороны России сообщило о том, что из-за обстрелов ВСУ произошел скачек напряжения на Запорожской АЭС.

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что в результате очередного артиллерийского обстрела ВСУ была повреждена высоковольтная линия, что привело к резкому скачку напряжения на Запорожской АЭС.

В открытом распределительном устройстве станции произошло задымление. Своевременно сработавшая система защиты, отключила подачу электроэнергии. Прибывшие на место пожарные ликвидировали задымление.

Для избежания нарушений в работе станции технический персонал снизил мощность реакторов до 500 Мватт.