Из-за обстрелов ВСУ на Запорожской АЭС произошел скачок напряжения
Министерство обороны России сообщило о том, что из-за обстрелов ВСУ произошел скачек напряжения на Запорожской АЭС.
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что в результате очередного артиллерийского обстрела ВСУ была повреждена высоковольтная линия, что привело к резкому скачку напряжения на Запорожской АЭС.
В открытом распределительном устройстве станции произошло задымление. Своевременно сработавшая система защиты, отключила подачу электроэнергии. Прибывшие на место пожарные ликвидировали задымление.
Для избежания нарушений в работе станции технический персонал снизил мощность реакторов до 500 Мватт.
Опубликовано: Максим Алексеев
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