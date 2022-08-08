Самые знаменитые мошенники в истории России: Ландау, Рыков, Коровко, Вайсман, Мавроди

У этих российских мошенников не было смартфонов, компьютеров и прочих технических приспособлений (исключение – Мавроди. Но это лишь на первый взгляд).

Несмотря на это, они проворачивали огромные сделки, играя на психологии, жажде наживы и обещаниях разбогатеть быстро и не вставая с дивана. Интересно, чего бы они достигли, обладая всеми возможностями современного мира?

Густав Ландау — первый банковский мошенник

Немец Густав Ландау прославился своими махинациями в Московском коммерческом ссудном банке(1875 г.), где возглавлял отдел международных операций. В течении нескольких лет он подделывал финансовую документацию, покупая акции по одной цене, а указываю другую, завышенную. Разницу клал себе в карман.

Маскировал Ландау и крупные потери от неудачных инвестиций. А их было очень много. Когда он понял, что скрыть махинации уже невозможно, Ландау придумал схему с выдачей необеспеченного кредита знакомому мошеннику. Так сказать, дембельский аккорд.

Это история получила название “вагонной сделки”. 7 млн. рублей, огромную по тем времена сумму, получил прусский предприниматель-мошенник Генри Струсберг. В качестве залога он предоставил “вагоны” стоимостью около 1 млн. рублей.

После выдачи кредита мошенники “распилили” деньги между собой. Банк рухнул, а вместе с ним потеряли деньги тысячи вкладчиков. Это первый в истории России крах частного банка.

Иван Рыков — первая финансовая пирамида

Ивану Рыкову приписывают создание первой финансовой пирамиды, хотя после краха Общественного банка в Скопине подобные махинации были найдены ещё в 20 банках Российской империи.

Всё началось с банальной растраты. Рыков, будучи директором банка, “одолжил” сам у себя 54 000 руб. Чтобы вернуть долг, Рыков резко поднял проценты по вкладам — до 7% при тогдашнем среднем проценте в 3-3,5%. Вкладчики со всей России бросились в банк.

Исследователи так описывают один из моментов в жизни банка: “Приходил свой человек, ему клали деньги в платок, он их заворачивал и уходил”. Так в банке распоряжались деньгами вкладчиков.

В течении 20 лет Рыков отдавал проценты за счёт новых вкладчиков. Но однажды в местной газете “Губернский вестник” появилась заметка о махинациях Рыкова. Вкладчики бросились снимать деньги со счетов, и в этот момент выяснилось, что в кассе банка – 0 рублей. А все документы о наличии 13 млн. рублей на счетах – поддельные.

Константин Коровко — продавец воздушных замков

Константин Коровко продавал паи несуществующих предприятий, таких как “соляные копи”, “нефтяные месторождения” и так далее. Коровко был обаятельным человеком, легко входил в доверие и водил дружбу с первыми лицами Санкт-Петербурга. Люди были рады отдавать ему крупные суммы денег.

В 1912 году его карьера "промышленника и банкира" рухнула, и он оказался на скамье подсудимых. Когда в ходе слушаний огласили его состояние, в зале суда начались волнения – на счетах Коровко оказалось... 18 копеек.

Но не смотря на исчезновение свыше 3 млн. рублей, Коровко освободили прямо в зале суда. Все деньги Коровко брал в строгом соответствии с законом, заключая договор паевых взносов. Вот только договоры были составлены таким образом, что не предполагали никакой ответственности.

В 1923 году К.Коровко эмигрировал во Францию, и там его следы затерялись.

Вениамин Вайсман — дважды лжегерой СССР

Вениамин Вайсман прославился как великий и непревзойдённый манипулятор. После неудачного побега в 1945 году из колонии, Вайсман остался без двух ног и одной руки. Их пришлось ампутировать из-за обморожения. Судьба инвалида была предрешена – абсолютная нищета и быстрая смерть. Но Вайсман думал иначе.

Проводя много времени на вокзалах и в поездах, попрошайка слушал истории ветеранов войны. В какой-то момент он решил тоже стать ветераном. У знакомых фальшивомонетчиков заказал несколько государственных наград, включая две Звезды Героя СССР.

Так Вайсман превратился в танкиста Кузнецова. Схема, по которой Вайсман работал, была следующей: приходил в министерства СССР и сразу прорывался на приём лично к министру. Ну кто откажет безногому дважды Герою СССР?

На приёме у министров Вайсман рассказывал душещипательные истории из военной жизни, в которых он “потерял” ноги, руку, здоровье, и если министр не поможет герою, вот прямо сегодня и умрёт от голода.

Как правило, такие встречи заканчивались выдачей больших сумм денег, товаров народного потребления, пайков, путевок в санатории и тд. Таким способом Вайсман получил и шикарную квартиру в Киеве.

Всего Вайсман обманул 26 министров СССР. А прокололся на “дружбе” с сыном Сталина — Василием. Один из министров во время разговора с Василием Сталиным похвалился тем, что помог его другу. Но друга по фамилии Кузнецов у Василия Сталина не было.

Удивительно, но после поимки Вайсмана не расстреляли, а дали всего 9 лет лагерей.

Сергей Мавроди — игра на алчности и быстрой наживе

Про Сергея Мавроди писать трудно, у многих ещё жива память об МММ. А ведь начинал Мавроди честно – как обычный торговец компьютерной техникой. Ему нужны были оборотные средства, и он придумал привлекать их у населения. А дальше всё изменилось – зачем продавать в реальности, если можно продавать обещания? Так родилась финансовая пирамида МММ.

1 февраля 1994 года началась продажа “акций” МММ, а 4 августа 1994 в прямом эфире на Центральном телевидении был показан штурм квартиры Сергея Мавроди органами правопорядка.

Эти 7 месяцев "халявы" до сих пор помнит каждый россиянин…