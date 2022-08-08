Глава ДНР подтвердил, что первый трибунал над нацистами «Азова» пройдет в Мариуполе
Суд за военные преступления над боевиками полка «Азов» пройдет в Мариуполе, сообщил в понедельник Денис Пушилин.
Город, в котором они совершили массу преступлений, выбран местом их публичного суда.
«Трибунал неизбежен — и да, один из первых трибуналов будет в Мариуполе. Готовимся по всем направлениям, в том числе готовится и помещение, готовится и вся доказательная база», — отметил глава ДНР.
Напомним, что Генпрокурор России в интервью «Ъ» рассказал о преступлениях «Азова» среди которых похищения и пытки людей, убийства мирных граждан на Донбассе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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