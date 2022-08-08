Калифорнийский город Сан-Хосе является самым дорогим в Америке, для приобретения жилья
Если вы захотите приобрести здесь домик, то готовьтесь потратить как минимум 2 миллиона долларов США. Речь идет не об особняке, а о “халупе” площадь которой не будет превышать 100 квадратных метров.
Чтобы купить такой домик в ипотеку вы должны зарабатывать примерно 350 тысяч долларов в год, тогда за полжизни сможете погасить кредит.
Такое жилье здесь будет считаться фактически бюджетным. Так же не стоит забывать о самом высоком в США налогообложении штата Калифорния, в котором этот город и расположился.
При этом в самом городе Сан-Хосе, даже нет моря. До океана здесь порядка 50 километров. Но в Сан-Хосе не живут люди, доход которых составляет менее 100 тысяч долларов. Фактически это город богачей.
Сан-Хосе это мегаполис с населением более одного миллиона человек, находящийся в так называемой Кремниевой долине США, что делает его безумно дорогим, но при этом совершенно неприметным.
Опубликовано: Игнат Ветров
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Калифорнийский город Сан-Хосе является самым дорогим в Америке, для приобретения жилья
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