Калифорнийский город Сан-Хосе является самым дорогим в Америке, для приобретения жилья

Если вы захотите приобрести здесь домик, то готовьтесь потратить как минимум 2 миллиона долларов США. Речь идет не об особняке, а о “халупе” площадь которой не будет превышать 100 квадратных метров.

Чтобы купить такой домик в ипотеку вы должны зарабатывать примерно 350 тысяч долларов в год, тогда за полжизни сможете погасить кредит.

Такое жилье здесь будет считаться фактически бюджетным. Так же не стоит забывать о самом высоком в США налогообложении штата Калифорния, в котором этот город и расположился.

При этом в самом городе Сан-Хосе, даже нет моря. До океана здесь порядка 50 километров. Но в Сан-Хосе не живут люди, доход которых составляет менее 100 тысяч долларов. Фактически это город богачей.

Сан-Хосе это мегаполис с населением более одного миллиона человек, находящийся в так называемой Кремниевой долине США, что делает его безумно дорогим, но при этом совершенно неприметным.

Опубликовано: Игнат Ветров

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 