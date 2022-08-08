Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на Генассамблее ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН.
В понедельник, 8 августа 2022 года, президент России Владимир Путин издал распоряжение о назначении главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова лидером российской делегации на Генеральной Ассамблее ООН.
Отмечается, что семьдесят седьмая сессия Генассамблеи ООН впервые за последние два года пройдёт в очном формате, где предположительно двадцать четвёртого сентября состоится выступление Сергея Лаврова.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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