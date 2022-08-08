Историки рассказали, какие заболевания и физические недостатки были у Сталина

Пожалуй, не что так не очеловечивает даже самых великих и несокрушимых, как семья и болезнь.

Оспа:

Ей маленький Сосо переболел в семь лет. Болезнь не прошла бесследно в буквальном смысле: из-за уродливых следов от шрамов Сталин всю жизнь сильно комплексовал. В уголовных делах главной приметой было рябое лицо фигуранта.

Туберкулез:

Сталин переболел им еще до революции. К 1926 году болезнь уже была застарелой. С 1921 года Иосиф Виссарионович регулярно отдыхает на Кавказе: Мацеста, Нальчик, Гагры, Ессентуки.

Здесь он лечится на горячих источниках и устраивает «субботники» – так он называл небольшие застолья с соратниками по партии. С 1935 года купание в море ему было противопоказано из-за застарелого ревматизма.

При этом на курорты Сталин выезжал достаточно часто и отдыхал долго – самый продолжительный отпуск длился с 10 августа по 22 декабря 1951 года. Несмотря на недуг, курить Иосиф Виссарионович бросил лишь незадолго до смерти и страшно этим гордился.

Два инсульта:

Первый инсульт случился с вождем в первые послевоенные месяцы, примерно между 10 и 15 октября 1945 года. Что неудивительно: четыре года подряд Иосиф Виссарионович работал по 15 часов сутки, не отвлекаясь даже на перекус.

Утверждают также, что осенью-зимой 45-го из-за собственной немощи Сталин был крайне подавлен и даже намеревался сложить полномочия. Второй инсульт настиг Иосифа Виссарионовича уже в октябре 1949 года.

При чем, здоровье генсека было подорвано настолько, что на некоторое время он даже потерял речь. Тогда Сталин начал потихоньку отходить от дел и чаще бывал на Ближней даче, чем в Кремле. В узком кругу Иосиф Виссарионович получил прозвище «дачник».

Паранойя:

Психическими расстройствами объясняют и «большой террор», и раскулачивание, и прочие несчастья, постигшие СССР из-за руководства. Еще в 1927 году профессор Владимир Бехтерев имел неосторожность диагностировать у Сталина агрессивную форму шизофрении – тяжелую паранойю.

Сталин обратился к врачу в связи с бессонницей, и очевидно, это был не тот диагноз, который он ожидал услышать. За это Бехтерев и поплатился жизнью – он умер через три дня после разговора. По официальной версии – от отравления консервами.

Увечье левой руки:

По официальной версии, еще ребенком Сосо попал под фаэтон и получил тяжелый ушиб с последующим нагноением. В результате рука «усохла». Всю жизнь вождю удавалось более-менее гармонично скрывать травму – в левой руке он то держал трубку, то ручку, когда позировал, сидя за столом.

При ходьбе рука всегда была плотно прижата к телу и казалось, что она значительно короче правой. Травма травмой, но на некоторых фото видно, как Сталин управляется с винтовкой и даже держит ребенка больной рукой.

Копыто:

А точнее зигодактилия была врожденным заболеванием Иосифа Виссарионовича. Проще говоря, у него срослись второй и третий пальцы на левой ноге. Мистики видели в этом недуге «метку дьявола», и вождя считали едва ли не антихристом во плоти. Впрочем, у мужчин этот недуг

встречается достаточно часто, в два раза чаще, чем у женщин. Гораздо опаснее для Иосифа Виссарионовича был ревматоидный полиатрит, из-за которого ему приходилось носить особые сапоги из мягкой кожи – ноги болели ужасно.