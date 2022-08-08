Глава МИД Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генеральной ассамблее ООН
Глава российской дипломатии лично возглавит делегацию на Генеральной ассамблее ООН, которая будет проводится с 20 по 26 сентября.
На официальном портале правовой информации появилось распоряжение президента о том, что делегацию России на Генеральной ассамблее ООН возглавит Сергей Лавров.
"Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в 77-й Генеральной ассамблее ООН: Сергей Лавров С.В. - министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета безопасности (глава делегации)",—говорится в сообщении.
В этом году Генассамблея пройдёт в очном формате впервые за два года. Ранее действовали ограничения из-за пандемии COVID-19. Все выступления заранее записывались на видео.
Начало недели высокого уровня запланировано на 20 сентября.
Опубликовано: Максим Алексеев
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