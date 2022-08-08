Глава МИД Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генеральной ассамблее ООН

Глава российской дипломатии лично возглавит делегацию на Генеральной ассамблее ООН, которая будет проводится с 20 по 26 сентября.

На официальном портале правовой информации появилось распоряжение президента о том, что делегацию России на Генеральной ассамблее ООН возглавит Сергей Лавров.

"Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в 77-й Генеральной ассамблее ООН: Сергей Лавров С.В. - министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета безопасности (глава делегации)",—говорится в сообщении.

В этом году Генассамблея пройдёт в очном формате впервые за два года. Ранее действовали ограничения из-за пандемии COVID-19. Все выступления заранее записывались на видео.

Начало недели высокого уровня запланировано на 20 сентября.