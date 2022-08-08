Минобороны РФ: ВСУ планируют взорвать мост в Запорожской области

Генерал-полковник РФ Михаил Мизинцев заявил, что ВСУ заминировали мост в Васиновке Запорожской области.

В понедельник, 8 августа 2022 года, российский генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе вечернего брифинга Министерства обороны РФ сообщил об очередной попытке украинских военнослужащих совершить провокацию против России.

Мизинцев уточняет, что бойцы ВСУ заминировали мост в селе Васиновка Запорожской области, который планируют взорвать дабы обвинить ВС РФ в ударах по объектам транспортной инфраструктуры.