Пентагон: США отправит на вооружение ВСУ ПЗРК NASAMS

Заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что Украина получит ПЗРК NASAMS в ближайшие месяцы.

8 августа на брифинге для журналистов замглавы Пентагона Каль заявил, что Соединенные Штаты Америки планируют передать на вооружение украинской армии новые передвижные зенитно-ракетные комплексы NASAMS.Со слов американского политического советника это произойдет в ближайшие месяцы.

Это вооружение станет первой современной системой противовоздушной обороны (ПВО) среднего радиуса действия, которую получит Украина от Запада. Также замглавы Пентагона сообщил, что США выделят военную помощь Украине на сумму в один миллиард долларов.