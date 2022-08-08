Фермеры рассказали, что такое ежемалина и как правильно ее выращивать
Ежемалина – это гибрид ежевики и малины. Растение неприхотливое, требует минимального ухода и дает хороший урожай полезных ягод.
По сравнению с малиной гибрид более устойчивый к морозам и засухе, а также более урожайный. Высота растения составляет около полутора метров.
Корневая система ежемалины достаточно мощная, уходит глубоко в грунт. На кустах созревают крупные и ароматные ягоды с великолепным вкусом. Плодоносит ежемалина с конца мая до конца июня.
Кусты сохраняют способность к плодоношению до 10 лет, это значительно больше, чем у малины. При этом урожай с каждым годом только увеличивается.
Ежемалину лучше сажать в притененном месте, иначе ягоды не будут сочными. Кусты всаживают весной, лучше всего – в подкисленную почву.
Грунт предварительно нужно перекопать и внести в него гумус. Между кустами ежемалины должно оставаться достаточно места.
Глубина лунок должна составлять 40-50 см. Впоследствии кусты нужно будет время от времени прореживать.
Полив необходим раз в неделю. Удобрения вносятся раз в два года. Лучше всего ежемалина реагирует на калийно-фосфорные препараты и навоз.
Опубликовано: Светлана Репина
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