Фермеры рассказали, что такое ежемалина и как правильно ее выращивать

Ежемалина – это гибрид ежевики и малины. Растение неприхотливое, требует минимального ухода и дает хороший урожай полезных ягод.

По сравнению с малиной гибрид более устойчивый к морозам и засухе, а также более урожайный. Высота растения составляет около полутора метров.

Корневая система ежемалины достаточно мощная, уходит глубоко в грунт. На кустах созревают крупные и ароматные ягоды с великолепным вкусом. Плодоносит ежемалина с конца мая до конца июня.

Кусты сохраняют способность к плодоношению до 10 лет, это значительно больше, чем у малины. При этом урожай с каждым годом только увеличивается.

Ежемалину лучше сажать в притененном месте, иначе ягоды не будут сочными. Кусты всаживают весной, лучше всего – в подкисленную почву.

Грунт предварительно нужно перекопать и внести в него гумус. Между кустами ежемалины должно оставаться достаточно места.

Глубина лунок должна составлять 40-50 см. Впоследствии кусты нужно будет время от времени прореживать.

Полив необходим раз в неделю. Удобрения вносятся раз в два года. Лучше всего ежемалина реагирует на калийно-фосфорные препараты и навоз.