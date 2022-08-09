Миссия США при ООН ответила на вопрос о визе для Лаврова на Генассамблею

Представительство США при ООН ответило на вопрос о получении визы Сергеем Лавровым для участия в Генассамблее.

В понедельник, 8 августа 2022 года, миссия США в ООН в пресс-релизе заявила, что организация не имеет права нарушать конфиденциальность визовых вопросов в соответствии с американскими законами.

Однако, сотрудники представительства отметили, что намерены способствовать в получении виз для всех участников российской делегации на Генеральной ассамблее ООН в нью-йоркской штаб-квартире.