Огородники раскрыли секреты выращивания хорошего укропа

Укроп – неприхотливое растение, которое хорошо переносит холода и даже заморозки, редко более и подвергается атакам вредителей. Но некоторые нюансы выращивания все же нужно учитывать.

Для укропа не подходят кислые почвы, а также затененные места. В этом случае растение будет бледным и чахлым.

Если с выращиванием укропа возникают проблемы, следует изучить свойства конкретного грунта и подобрать для посадки подходящие сорта.

Идеальный вариант для растения – рыхлая и плодородная почва, светлое и солнечное место. Как и любым другим огородным культурам, укропу нужно питание.

В качестве подкормок используются перегной, компост и нитрофоска, все они вносятся в грунт еще с осени.

Укроп высаживают на глубину 1-3 см, расстояние между рядами должно составлять 10-15 см. Грядку желательно замульчировать торфом либо перегноем.

После появления всходов их прореживают, впоследствии грядки регулярно пропалывают, землю аккуратно рыхлят. Созревание зелени обычно занимает 40 дней.

Укроп, который медленно растет, можно подкормить раствором коровяка в воде. А вот подкормками увлекаться не стоит, поскольку растение легко накапливает нитратный азот.