Израиль поблагодарил Египет за содействие в деэскалации конфликта в Газе
Премьер Израиля Яир Лапид поблагодарил президента Египта Абдулу-Фаттаху Ас-Сиси за помощь в деэскалации палестино-израильского конфликта.
Во вторник, 9 августа 2022 года, премьер-министр Израиля Яир Лапид выразил благодарность президенту Египта Абдулу-Фаттаху Халилу Ас-Сиси за оказанное содействие в разрешении эскалации конфликта в секторе Газа.
Помимо прочего, Лапид и Ас-Сиси в ходе разговора также рассмотрели вопрос взаимовыгодного наращивания связей и укрепления сотрудничества между Израилем и другими ближневосточными странами.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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