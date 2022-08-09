Израиль поблагодарил Египет за содействие в деэскалации конфликта в Газе

Премьер Израиля Яир Лапид поблагодарил президента Египта Абдулу-Фаттаху Ас-Сиси за помощь в деэскалации палестино-израильского конфликта.

Во вторник, 9 августа 2022 года, премьер-министр Израиля Яир Лапид выразил благодарность президенту Египта Абдулу-Фаттаху Халилу Ас-Сиси за оказанное содействие в разрешении эскалации конфликта в секторе Газа.

Помимо прочего, Лапид и Ас-Сиси в ходе разговора также рассмотрели вопрос взаимовыгодного наращивания связей и укрепления сотрудничества между Израилем и другими ближневосточными странами.