Пентагон прокомментировал готовность Китая захватить Тайвань силой

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что, несмотря на новую напряженность, Пентагон не изменил своего мнения о возможности попытки Китая установить контроль над Тайванем силой, сообщает CNN.

По его словам, в ближайшие два года Пекин не решится на такой шаг.

На вопрос во время пресс-конференции, изменило ли министерство обороны свою оценку в связи с беспрецедентными китайскими учениями вокруг Тайваня, Каль ответил отрицательно.

Он добавил, что цель Пекина теперь состоит в том, чтобы "создать новый статус-кво" и заставить Тайвань и международное сообщество признать господство Китая в водах вокруг острова и в Тайваньском проливе .

"Нам важно, чтобы в Пекине понимали, что наши силы в регионе будут продолжать действовать, летать и плавать везде, где позволяют международные воды. Это относится и к Тайваньскому проливу. Я думаю, можно ожидать, что мы продолжим наши операции по защите свободы судоходства через Тайваньский пролив и в других частях региона, как мы это делали в прошлом", — сказал он.

Каль добавил, что хотя полных данных пока нет, первоначальная информация указывает на то, что китайские военные маневры, в том числе запуски ракет над Тайванем и вокруг него, не нарушили радикально торговую и экономическую ситуацию .

"Драматичной реакции рынков мы не увидели. Я думаю, это в основном потому, что, хотя Пекин пытался создать кризис, мы не попались на удочку, поэтому, по оценке международного сообщества, это не выглядело как момент эскалации", - добавил он.

Он также подчеркнул, что Тайвань является одним из важнейших экономических мест на Земле, в том числе в связи с тем, что там производится более 70 процентов полупроводников в мире.

В июле директор ЦРУ Билл Бернс заявил, что "не следует недооценивать" решимость председателя КНР Си Цзиньпина подчинить себе Тайвань. Он добавил, что риск того, что Китай применит для этого силу, будет увеличиваться с годами в этом десятилетии.