Зеленский потребовал запретить въезд россиян во все страны Запада

Президент Украины в видеообращении призвал лидеров стран мира запретить въезд россиян.

Зеленский призвал страны Запада запретить въезд в их государства всем российским гражданам.

Кроме того, он обратился с требованием выслать из этих стран тех россиян, которые там уже находятся.

По мнению Зеленского, все они несут «ответственность за свое правительство».

Напомним, что накануне Финляндия ограничила транзитный туризм россиянам. Ряд других государств Европы также намерен пересмотреть визовые правила.