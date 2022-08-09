The Washington Post: Зеленский яростно требует от Запада запретить въезд всем россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от стран Запада прекратить выдавать визы россиянам.

Как передает авторитетное американское издание The Washington Post, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от стран Запада наложить запрет на выдачу виз гражданам России.

"Страны Запада должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию", - говорится в интервью Зеленского американскому изданию.

При этом отметим, что некоторые страны Европейского Союза уже анонсировали практический полный запрет на выдачу виз гражданам Российской Федерации.

Латвия уже отказалась выдавать визы даже российским студентам, у которых уже есть вид на жительства. Исключение - это похороны близких родственников.