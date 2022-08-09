Полиция ФРГ вскрыла электронную почту канцлера Шольца в рамках уголовного дела о мошенничестве с налогами

Переписка канцлера подверглись тщательной проверке в рамках расследования скандала с «CumEx Files», мошенничеством с налогом на дивиденды.

Электронная почтаот канцлера Германии Олафа Шольца была тщательно изучены в рамках расследования скандала с «CumEx Files», связанного с мошенничеством с налогом на дивиденды, сообщила газета Hamburger Abendblatt в понедельник (8 августа).

Следователи изучили переписку, начиная с 1 января 2015 года, когда Олаф Шольц был мэром Гамбурга (север) и сохранял эту должность до своего назначения в 2018 году министром финансов в бывшем правительстве канцлера Ангелы Меркель.

О скандал с CumEx впервые стало известно в 2017 году, дело касается хитроумной схемы оптимизации налогообложения, созданной банками и позволяющей иностранным инвесторам снижать налоги на дивиденды. По этому делу в Германии были предъявлены обвинения десяткам человек, в том числе банкирам, трейдерам, юристам и финансовым консультантам. Всего речь идет о десяти странах.

Среди инкриминируемых банков был банк Warburg в Гамбурге, который должен был возместить немецкому портовому городу 47 миллионов евро, но муниципалитет отказался от этого в 2016 году. Олаф Шольц должен быть снова допрошен в пятницу в Гамбурге парламентским комитетом о его роли в этом деле.

Его пресс-секретарь Штеффен Хебестрайт заявил газете Hamburger Abendblatt , что канцлер не знал о люстрации его электронной почты и что ему «нечего скрывать».

По сообщениям немецкой прессы, решение об отказе от возмещения сумм, причитающихся банку Варбурга, было принято вскоре после разговора между тогдашним мэром Олафом Шольцем и Кристианом Олеариусом, тогдашним главой банка. Олаф Шольц, однако, отрицает, что оказывал давление на налоговые органы города Гамбурга, чтобы они отказались от сбора этих налогов.