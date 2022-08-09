Чеченский спецназ «Ахмат» и войска ЛНР захватили завод немецкой фирмы Knauf в Соледаре

Войска Российской Федерации и так называемой ЛНР захватили завод Knauf на территории Соледара.

Силы специальных операций "Ахмат" и войска самопровозглашенной Луганской народной республики захватили завод фирмы Knauf в Соледаре.

Об этом рассказал глава Чеченской республики Рамзан в своем официальном телеграм-канале.

Также Рамзан Кадыров отметил, что продолжается зачистка территорий от Вооруженных сил Украины, которые Кадыров назвал "бандеровской нечистью".

"Спецназ "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции Луганской Народной Республики успешно зачищает ответственные территории от бандеровской нечисти. Также силами союзных войск в городе Соледаре взята под контроль территория завода Knauf", - написал Кадыров.