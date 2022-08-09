Кирилл Стремоусов: Херсонская область готова к отражению наступления ВСУ
Заместитель главы администрации Херсонской области заявил о готовности отразить любые атаки ВСУ.
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион готов к отражению любых попыток ВСУ организовать наступление на этом направлении. Обеспечена надёжная защита границ.
В Киеве неоднократно раздавались громкие заявления о готовности к проведению контрнаступления на Херсон.
"Херсонская область готова отразить попытки наступления украинских боевиков, если такой преступный приказ им будет отдан режимом (Владимира) Зеленского, готового вести войну до последнего украинца ради уничтожения страны", — заявил Стремоусов.
Чиновник подчеркнул, что ни о каком прорыве украинской армии речи быть не может.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ВГА Запорожской области утвердило референдум о вхождении в состав России
ВСУ обстреляли населённые пункты в ДНР тяжёлыми снарядами
Музыканты из группы «Би-2» тайно покинули Россию
Два палестинца убиты в ходе израильской операции на оккупированном Западном берегу
Группа «Би-2» покинула Россию из-за критики спецоперации в Украине