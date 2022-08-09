Процесс над экс-руководством Volkswagen по «Дизельгейт» продлится еще два года

Судебный процесс против четырех бывших руководителей автопроизводителя в последние месяцы продвигался крайне медленно.

Сбои, связанные с коронавирусом, и бесчисленные заявления неоднократно вызывали перерывы в работе окружного суда Брауншвейга.

Подсудимых обвиняют, среди прочего, в коммерческом мошенничестве программами контроля выхлопных газов миллионов дизельных автомобилей. Процесс длится больше года, а против экс-гендиректора Мартина Винтеркорна изначально был приостановлен на основании медицинского заключения.

Винтеркорн признал манипуляции в Volkswagen в сентябре 2015 года и всегда разделял ответственность. Незадолго до этого «Дизельгейт» в США был разоблачен письмом природоохранного агентства CARB.

В уголовном процессе в Брауншвейге на этот раз пришли к выводу, что запланированного срока рассмотрения, до середины 2023 года, будет недостаточно. Ожидается, что процедура продлится как минимум до января 2024 года.