Любовь Успенская выехала в Америку

О месте нахождения певицы стало известно из интервью звездного адвоката Александра Добровинского.

Юрист Александр Добровинский рассказал Teleprogramma.pro, что Любовь Успенская выехала в США, сообщает Рамблер. 

«Она гражданка США, - уточнил адвокат. - Покинула Россию и непонятно, вернется ли».

Специалист по семейным делам также высказал надежду, что артистка вскоре вернется назад. О причинах отъезда звезды он не распространялся. 

Ранее в соцсетях появились подробности того, как проводит свой отпуск стилист и шоумен Сергей Зверев.

Селебрити продемонстрировал подписчикам видео с отдыха в Сочи, где похвастался почти юношеской фигурой. 

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

 


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