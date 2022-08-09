Любовь Успенская выехала в Америку

О месте нахождения певицы стало известно из интервью звездного адвоката Александра Добровинского.

Юрист Александр Добровинский рассказал Teleprogramma.pro, что Любовь Успенская выехала в США, сообщает Рамблер.

«Она гражданка США, - уточнил адвокат. - Покинула Россию и непонятно, вернется ли».

Специалист по семейным делам также высказал надежду, что артистка вскоре вернется назад. О причинах отъезда звезды он не распространялся.

Ранее в соцсетях появились подробности того, как проводит свой отпуск стилист и шоумен Сергей Зверев.

Селебрити продемонстрировал подписчикам видео с отдыха в Сочи, где похвастался почти юношеской фигурой.