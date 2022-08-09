Крупнейший пожар за всю историю: на Кубе полыхают резервуары с нефтью

В кубинской провинции Матанасас полыхает пожар на нефтехранилище. Огонь перекинулся уже на четвёртый резервуар.

Александр Авалос Хорхе, занимающий пост председателя департамента пожарной охраны страны на пресс-конференции сообщил, что в кубинской провинции Матанасас горят резервуары с нефтью. Огонь уже охватил четвёртый резервуар.

"Произошло последовательное возгорание. В настоящий момент горят все четыре резервуара,"— заявил чиновник.

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что ничего подобного на Кубе ещё не было. Прогнозировать сроки окончания борьбы с возгоранием сложно. Пожарные принимают все меры по недопущению распространения пожара.

Для помощи Кубе уже прибыли специалисты из других стран Латинской Америки.