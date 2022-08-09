Подоляк: Зеленский посетит саммит G20 в Индонезии, если там будет Путин

Представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что президент Украины может посетить саммит "Большой двадцатки".

9 августа член украинской переговорной делегации по контактам с Россией в условиях специальной военной операции Михаил Подоляк публично заявил, что Владимир Зеленский может посетить осенью грядущий саммит организации G20, который пройдёт на территории Индонезии. Соответствующее приглашение Зеленский уже получил от индонезийского президента Джоко Видодо.

При этом Подоляк отметил, что Владимир Зеленский поедет в Индонезию на саммит "Большой двадцатки", если там будет присутствовать Владимир Путин. В противном случае Зеленский выступит на встрече двадцати по видеосвязи.