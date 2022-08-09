Медведев назвал нацистскими слова премьера Эстонии Каллас о привилегиях европейцев

Дмитрий Медведев дал оценку словам премьер-министра Эстонии Кайи Каллас о том, что европейским странам следует прекратить выдачу туристических виз гражданам России.

9 августа экс-президент России Дмитрий Медведев прокомментировал сегодняшнее заявление премьер-министра Эстонии Кайи Каллас, в рамках которого политик заявила, что страны Европы должны немедленно прекратить выдачу виз россиянам.

По мнению Медведева, данное высказывание носит исключительно нацистский характер, а политические деятели, позволяющие себе такие слова на рабочем месте должны быть за решёткой.