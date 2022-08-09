Подоляк: 2/3 мирового сообщества не поддерживают Украину в конфликте с РФ

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что более половины мирового сообщества не занимают сторону Украины в её конфликте с Россией.

Днём 9 августа замглавы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк публично заявил, что более двух третей от всего мирового сообщества не поддерживают Украину. По данным Подоляка, 2/3 всего мира стоят либо на нейтральной позиции, либо открыто выступают на стороне России.

Также Михаил Подоляк заявляет, что Владимир Зеленский откажется от поездки в Индонезию на саммит "Большой двадцатки", если там не будет Путина.