Минобороны РФ: уничтожен склад снарядов ВСУ к HIMARS и M777 в Черкасской области
Министерство обороны России сообщает, что российские крылатые ракеты ликвидировали склад боеприпасов ВСУ к американским системам HIMARS и M777.
Днём 9 августа Министерство обороны России провело очередной брифинг, в ходе которого ведомство сообщило, что российские войска с применением крылатых ракет морской дислокации ликвидировали украинские военные склады со снарядами к РСЗО HIMARS и американским гаубицам M777.
В Минобороны России отметили, что уничтоженный украинский склад с боеприпасами располагался вблизи населённого пункта Умань Черкасской области.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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