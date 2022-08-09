Минобороны РФ: уничтожен склад снарядов ВСУ к HIMARS и M777 в Черкасской области

Министерство обороны России сообщает, что российские крылатые ракеты ликвидировали склад боеприпасов ВСУ к американским системам HIMARS и M777.

Днём 9 августа Министерство обороны России провело очередной брифинг, в ходе которого ведомство сообщило, что российские войска с применением крылатых ракет морской дислокации ликвидировали украинские военные склады со снарядами к РСЗО HIMARS и американским гаубицам M777.

В Минобороны России отметили, что уничтоженный украинский склад с боеприпасами располагался вблизи населённого пункта Умань Черкасской области.