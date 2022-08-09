Минобороны РФ: российские военные ликвидировали 340 бойцов 14-й механизированной бригады ВСУ
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил об утрате боеспособности 2-го батальона 14-й механизированной бригады ВСУ из-за потерь личного состава.
Во вторник, 9 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что служащие 2-го механизированного батальона 14-й механизированной бригады имени князя Романа Великого дезертировали.
Конашенков пояснил, что украинские солдаты покинули огневые позиции из-за нанесённых российскими военными потерь в размере не менее 340 единиц личного состава, что ознаменовало утрату боеспособности бригады ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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