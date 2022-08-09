Секретные архивы КГБ СССР: за что расстреляли сына Никиты Хрущева

Официальные данные говорят о том, что 11 марта 1943 года из боевого вылета не вернулся самолет 18-го гвардейского истребительного авиаполка, которым управлял 25-летний старший лейтенант Леонид Хрущев.

Леонид Хрущев был сыном на тот момент первого секретаря коммунистической партии Украины. И вроде как официальная версия его смерти прижилась, однако ни партизаны, ни поисковые отряды не нашли обломков истребителя, ни тем более самого летчика. Это дало версию, что Леонид попал в плен и был расстрелян.

Стоит заметить, что сын Никиты Хрущева не был «ангелом», хотя и принимал участие в Советско-финской войне, а также участвовал в Великой отечественной войне с самого начала — июля 1941 года. В этом же месяце получил тяжелые ранения в ноги и более чем на год выбыл из строя летчиков.

Когда Леонид Хрущев проходил лечение в Куйбышеве (нынешняя Самара), проявились все его негативные черты характера: недисциплинированность, склонность к пьянству. Его близкий друг Рада Аджубей рассказывал, что во время одного застолья, Леонид по неосторожности застрелил одного из собутыльников — военного моряка.

Ему дали 8 лет, однако отправили не в лагерь, а на фронт. К марту 1943 года Леонид уже совершил 28 учебных и 6 боевых вылетов. Вскоре после официальной гибели Леонида была арестована его жена — Любовь Сизых —, которую обвинили в антисоветской деятельности и шпионаже и отправили в лагерь на пять лет.

Генералы КГБ Вадима Удилова и Михаила Докучаева утверждают, что Леонид Хрущев не погиб, а попал в плен к немцам, где его склонили к сотрудничеству. Более того, сотрудником государственной безопасности удалось провести операцию по захвату сына Никиты Хрущева, после чего он тайно был осужден за измену Родине.

Вскоре после вынесения приговора Леонида расстреляли, однако ввиду высокого положения отца — Никиты Хрущева —, удалось добиться того, чтобы делу не дали огласки. Стоит отметить, что принимать за чистую монету версию генералов КГБ в отставке нельзя, однако историки до сих пор спорят о судьбе Леонида Хрущева, а архивы засекречены минимум до 2053 года.