У Гитлера были свои планы на Ленинград, его название и памятники
Для захвата Советского Союза в Германии был разработан план Барбаросса. Он предполагал атаки по нескольким направлениям, для каждого сформировали отдельную армию.
Группа «Юг» должна была захватить всю украинскую территорию, включая Киев. «Центр» сосредоточил основные силы и должен был войти в Москву. «Север» направлялся на Ленинград.
По задумке Гитлера после захвата Ленинграда немецкая армия смогла бы получать подкрепление с моря, а советский флот терял свое влияние.
Но захват Ленинграда был отложен из-за мощного сопротивления Красной Армии. Немцы тратили намного больше ресурсов, чем предполагалось по всем направлениям.
Часть сил с ленинградского направления была переброшена на Московское. В результате группа «Север» была ослаблена, о взятии Ленинграда речи не шло.
В таких условиях немцы заблокировали город. Ожидалось, что блокада станет временной мерой, но в итоге она затянулась более чем на 800 дней.
Изначально у Гитлера были масштабные планы на Ленинград. Он хотел переименовать город в (S.) Petersburg, а большинство памятников архитектуры и истории уничтожить либо вывезти в Германию.
Многие историки до сих пор считают, что Янтарная комната была вывезена в Германию, хотя это доподлинно неизвестно.
Несмотря на то, что Гитлер ожидал легкого взятия Ленинграда, заполучить город немцам так и не удалось. Памятники культуры были спасены, вот только цена этого спасения оказалась очень высокой.
Опубликовано: Светлана Репина
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